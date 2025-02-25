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5 марта в Ростове-на-Дону зазвучат учебные сирены

Жителей Ростова предупредили о плановом включении сирен 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

5 марта 2025 года в Ростове-на-Дону проверят работу системы оповещения населения. Сирены зазвучат в 10 часов утра, предупреждают городские власти.

При включении сигнала «Внимание всем» следует прослушать учебное сообщение по одному из десяти телеканалов, а также по радио в УКВ или FM-диапазоне.

— Будьте внимательны к сигналам и сообщениям. Проверка необходима для подтверждения работоспособности систем и отработки своевременного доведения сигналов, — говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Всем напоминают: в случае экстренной ситуации нужно звонить на единый номер «112».