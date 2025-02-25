В мэрии назвали самые аварийные улицы Калининграда и рассказали, как будут наводить порядок

«Вывод только один, — подытожила Дятлова на оперативном заседании, — и я вынуждена констатировать: те деньги, которые мы выделяем на обеспечение безопасности, к результатам не приводят. Если мы [и дальше будем] делать то, что делали, получим точно такой же результат!».