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В мэрии назвали самые аварийные улицы Калининграда и рассказали, как будут наводить порядок

В 2024-м погибли в дорожных авариях на 64% больше человек, чем в 2023.

В Калининграде определили самые аварийные магистрали города. Об этом «Клопс» сообщили в администрации.

В список вошли четыре проспекта и шесть улиц. Опаснее всего перемещаться по Московскому проспекту. Чуть меньше ДТП на Советском. Остальные улицы идут со значительным отставанием.

В городе который год растёт аварийность. В 2024 году в Калининграде произошло 586 ДТП, в которых 23 человека умерли, 646 получили различные травмы. Количество аварий выросло на 12%, а погибших в них — на 64%.

Глава администрации Елена Дятлова призвала дорожников поменять подходы и наконец сделать что-то для снижения аварийности.

«Вывод только один, — подытожила Дятлова на оперативном заседании, — и я вынуждена констатировать: те деньги, которые мы выделяем на обеспечение безопасности, к результатам не приводят. Если мы [и дальше будем] делать то, что делали, получим точно такой же результат!».

Глава комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса Антон Романов ответил, что меры, которые планируют реализовать в 2025-м, уже разработаны.

  1. Ограничение скорости: почти на 70 улицах поставят знаки в 30 и 40 км/ч.
  2. Фотовидеофиксация в местах концентрации ДТП и на улицах с низкой скоростью.
  3. Изменение схемы организации движения: ликвидируют ряд левых поворотов, сократят конфликтные точки.
  4. Знаки будут продублированы разметкой.
  5. Оптимизация работы светофоров: разделят автомобильное движение и пешеходные потоки на крупных улицах.
  6. Начнут строить островки безопасности.
  7. Добавят искусственные неровности перед зебрами у школ.
  8. На подходах к пешеходным переходам сделают освещение, чтобы водители заранее видели приближающегося к дороге человека.
  9. Сплошную разметку сделают шероховатой, чтобы водители колёсами чувствовали её и не выезжали на встречку.

Работа по улучшению видимости пешеходных переходов для водителей уже начинается. «Комплекс мероприятий даст снижение аварийности на 15%. Дальше проведём анализ», — пообещал Романов.

В текущем году на обеспечение безопасности движения из бюджета выделят 230 миллионов рублей.