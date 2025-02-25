В мэрии назвали самые аварийные улицы Калининграда и рассказали, как будут наводить порядок

В Калининграде определили самые аварийные магистрали города. Об этом «Клопс» сообщили в администрации.
В список вошли четыре проспекта и шесть улиц. Опаснее всего перемещаться по Московскому проспекту. Чуть меньше ДТП на Советском. Остальные улицы идут со значительным отставанием.
В городе который год растёт аварийность. В 2024 году в Калининграде произошло 586 ДТП, в которых 23 человека умерли, 646 получили различные травмы. Количество аварий выросло на 12%, а погибших в них — на 64%.
Глава администрации Елена Дятлова призвала дорожников поменять подходы и наконец сделать что-то для снижения аварийности.
«Вывод только один, — подытожила Дятлова на оперативном заседании, — и я вынуждена констатировать: те деньги, которые мы выделяем на обеспечение безопасности, к результатам не приводят. Если мы [и дальше будем] делать то, что делали, получим точно такой же результат!».
Глава комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса Антон Романов ответил, что меры, которые планируют реализовать в 2025-м, уже разработаны.
- Ограничение скорости: почти на 70 улицах поставят знаки в 30 и 40 км/ч.
- Фотовидеофиксация в местах концентрации ДТП и на улицах с низкой скоростью.
- Изменение схемы организации движения: ликвидируют ряд левых поворотов, сократят конфликтные точки.
- Знаки будут продублированы разметкой.
- Оптимизация работы светофоров: разделят автомобильное движение и пешеходные потоки на крупных улицах.
- Начнут строить островки безопасности.
- Добавят искусственные неровности перед зебрами у школ.
- На подходах к пешеходным переходам сделают освещение, чтобы водители заранее видели приближающегося к дороге человека.
- Сплошную разметку сделают шероховатой, чтобы водители колёсами чувствовали её и не выезжали на встречку.
Работа по улучшению видимости пешеходных переходов для водителей уже начинается. «Комплекс мероприятий даст снижение аварийности на 15%. Дальше проведём анализ», — пообещал Романов.
В текущем году на обеспечение безопасности движения из бюджета выделят 230 миллионов рублей.