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Власти Калининграда объявили войну расклейщикам афиш

В первую очередь в мэрии обеспокоены незаконной расклейкой плакатов на заборы и столбы.

Власти Калининграда объявили войну тем, кто расклеивает афиши там. Где это не положено. Например, на заборах и столбах. Во вторник, 25 февраля, после оперативного совещания глава администрации города рассказала о планах борьбы.

— Портится внешний вид города. Это тот вопрос, который на постоянном контроле у администрации. Это как с несанкционированной торговлей. Мы этим занимаемся, а можно ли это окончательно побороть? Сложно! — сказала Елена Дятлова и отметила, что только за прошлый год с улиц города убрали больше 400 афиш. В этом году результат уже 57 афиш. Работа продолжается и в мэрии ее называют именно борьбой.

— У нас идет непрерывная борьба добра со злом. Афиши размещаются, мы ходим и, собственно, их срываем, демонтируем. — пояснила сити-менеджер.

Интересно, что при этом у чиновников нет четкого механизма и понимания того, как штрафовать нарушителей. Нет и опыта работы с компаниями-организаторами рекламируемых концертов. Как доказать вину?

— Нужно установить факт того, что именно эта организация разместила данную афишу на строительном заборе. Очень сложная доказательная база, но исходя из того, что мы видим, что афиши появляются, нужно работать в законодательном поле. Нужно посмотреть, возможно ли внесение изменений в кодекс административных правонарушений и так далее, — сказала Елена Дятлова.

архитектура