Власти Калининграда объявили войну расклейщикам афиш

— Портится внешний вид города. Это тот вопрос, который на постоянном контроле у администрации. Это как с несанкционированной торговлей. Мы этим занимаемся, а можно ли это окончательно побороть? Сложно! — сказала Елена Дятлова и отметила, что только за прошлый год с улиц города убрали больше 400 афиш. В этом году результат уже 57 афиш. Работа продолжается и в мэрии ее называют именно борьбой.