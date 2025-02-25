Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 26 февраля 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Российская, 59 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Бейвеля, 44 — с 09.30 до 15.00.
— Комсомольский пр., 34-А — с 09.00 до 17.00.
— Комсомольский пр., 61-А — с 09.30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Молодова, 28 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 2-я Индивидуальная, 50-В, П, 74-В, 76-В, 78-В; пер. Индивидуальный, 36−36-Д, 62, 64-А; пер. Кварцевый — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Копейское шоссе, 73; Луценко, 2, 4, 6, стр. 1, 12; Харлова, 12, 14, 14-А, 20 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 18-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Мартеновская, 17−49; 32-й Годовщины Октября, 30−49; Пржевальского, 35−48; Красноуфимская, 16−46 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Курчатова, 14-А (п. 2); Елькина, 92 (п. 5−7), 92-В (п. 1), 96 (п. 1); Воровского, 13-А (п. 1−3); Сулимова, 90; Тарасова, 46; Белорецкая, 32-А, 34-А; Якорная, 3 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Рылеева, 2, 4, 4-Б, 6, 6-А, Б, 8; ч/с: Братская, 1, 1-В, 2 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Хохрякова, 21, 29; ОПМС-42, 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, Тяговая, 1, 12-А, 2; Самохина, 190; 10-й пер. Лобинский, 1, 2, 3, 3-А; 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48; 2-я Эльтонская, 16-А, 18, 20, 22, 22-А, 22-Б, 22-В, 23, 24, 24-А, 26, 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 36, 40, 40-А, 40-Б, 42, 44, 46, 47, 48, 48-А, 49, 50, 50-А, 50-Б, 51, 53, 52, 54, 56, 57, 57-А, 57-Б, 58, 59, 59-А, 59-Б, 59-В, 60, 60-А, 61, 61-А, 61-Б, 62, 63, 63-А, 63-Б, 63-В, 65, 65-А, 67, 69, 73; С. Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29; Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ст. 1, 26, 26-А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Трашутина, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А, 21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34/1, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ч/с: Стройгородок, 9; Черничная; пер. Ежевичный; Белова; Снижение давления на 50%: 2108 км; Линейная; Стройгородок 2; Самохина; Воробьева; Зудова; Мехколонна; Осенняя; Зимняя; Развязка — с 23.00 25 февраля до 23.00 26 февраля.
Отключение газоснабжения:
— Ловина, 36 (п. 3, 4); Горького, 6 (п. 105) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пер. Конвейерный, 9−25, 8−24; Комарова, 84−88; Победы, 12−26, 37−53; Мечникова, 47; пер. 2-й Лермонтовский, 11−17 — с 08.30 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 26 февраля, будут отключены светофоры:
— на пересечении Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта — с 9.00 до окончания работ;
— на пересечении улиц Разина и Овчинникова — с 10.00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!