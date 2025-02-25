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Телефоны экстренных служб будут недоступны в области Абай

Ограничения возможны 26 и 28 февраля.

С важной информацией обратились к жителям области Абай правоохранители, передаёт BaigeNews.kz.

«26 и 28 февраля с 2:30 до 3:30 АО “Казахтелеком” проводит плановые технические работы на городских телефонных линиях. На время работ возможны перебои с исходящей и входящей связью, в том числе временная недоступность экстренных служб», — сообщили в департаменте полиции региона.

В случае экстренной необходимости можно будет воспользоваться резервными номерами: 8 707 763 63 09, 8 775 986 64 11, 8 778 180 38 52, 8 705 418 29 49.