Минюст Беларуси сказал фондам показывать результаты благотворительных сборов

Министерство юстиции Беларуси обратилось к общественным объединениям и фондам с просьбой широко использовать возможности СМИ для информирования о своей работе.
В Минюсте сообщили, что получают обращения неравнодушных граждан, которые хотели бы видеть конкретные результаты оказанной помощи людям благодаря сбору денежных средств. Кроме того, результаты сбора средств посредством открытия благотворительных счетов на другие социальные и патриотические проекты.
Поэтому Минюст обратился к общественным объединениям и фондам с просьбой широко использовать возможности СМИ для сообщение людям о своей работе, «о результатах лечения детей и иных нуждающихся лиц, которым оказана медицинская помощь с привлечением помощи благотворительных организаций».
В тоже время отмечается, что сведения об оказании медпомощи конкретному пациенту относятся к информации составляющей врачебную тайну. Это следует знать при размещении информации.
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