Минюст Беларуси сказал фондам показывать результаты благотворительных сборов

В Минюсте сообщили, что получают обращения неравнодушных граждан, которые хотели бы видеть конкретные результаты оказанной помощи людям благодаря сбору денежных средств. Кроме того, результаты сбора средств посредством открытия благотворительных счетов на другие социальные и патриотические проекты.