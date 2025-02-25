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Омский «Авангард» возглавил рейтинг «Индекс силы» в КХЛ

Этот рейтинг оценивает способность команды противостоять более сильному сопернику.

Источник: Комсомольская правда

Омский «Авангард» возглавил свежий «Индекс силы» среди команд КХЛ. Этот рейтинг показывает способность игроков и всего клуба обыгрывать фаворитов регулярного чемпионата. За последнюю игровую неделю омская команда заняла первое место в рейтинге.

Индекс позволяет оценить качественную игру команды с помощью математической модели. К примеру, если команда выиграла в основное время, она забирает часть индекса у другой. Ранжируются как победы в основное время, так и по буллитам.

Поздравляем «Авангард»!

Ранее мы писали о том, как оценил ход последней встречи молодой форвард нашей команды Павел Леука.