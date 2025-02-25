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Прокуратура Ростовской области держит на контроле ситуацию с бездомными собаками

Донская прокуратура держит на контроле ситуацию с бездомными собаками в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На контроле прокуратуры Ростовской области находятся вопросы восстановления прав жителей региона, пострадавших от укусов безнадзорных собак. Об этом в региональном ведомстве сообщили 25 февраля.

Прокуратура продолжает надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению органами государственной власти и местного самоуправления требований законодательства по обращению с животными без владельцев. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По указанным вопросам в прокуратуре области организована «горячая линия». Кроме того, на контроле находится ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту нападения собак на жителей Морозовского района.