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Последние новости к вечеру 25 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 25 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 25 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 февраля 2025 года.

Кремль назвал этапы восстановления отношений России и США

Источник: Агентство «Москва»

Президенты России и США выразили готовность к нормализации диалога, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Песков отметил, что в будущем возможно торгово-экономическое сотрудничество, включая проекты по редкоземельным металлам.

ВС России ударили по украинским военным аэродромам

Источник: РИА "Новости"

ВС России атаковали военные аэродромы Украины высокоточным оружием и дронами, заявило Минобороны. Кроме того, поражены объекты по производству беспилотников и пункты временной дислокации противника в 144 районах.

Минприроды оценило объемы запасов редкоземельных металлов в России

Источник: РИА "Новости"

Общие запасы 29 видов редких металлов оцениваются в 658 млн тонн, включая 28,5 млн тонн редкоземельных элементов, сообщили в Минприроды. Ведомство отметило, что месторождения являются комплексными, и добыча ведется совместно в одной руде.

Рада со второго раза поддержала постановление о продлении полномочий Зеленского

Источник: AP 2024

Украинский парламент принял постановление, подтверждающее исполнение Владимиром Зеленским своих обязанностей до выборов. В тексте отмечено, что военное положение не позволяет провести голосование, вместе с тем народ Украины един в необходимости выборов после завершения войны.

Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Источник: РИА "Новости"

Росфинмониторинг включил поэтессу Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов. Ее имя и дата рождения указаны в официальной базе ведомства.

* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов