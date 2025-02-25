Последние новости к вечеру 25 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 февраля 2025 года.
Кремль назвал этапы восстановления отношений России и США
Президенты России и США выразили готовность к нормализации диалога, в том числе по урегулированию конфликта на Украине. Песков отметил, что в будущем возможно торгово-экономическое сотрудничество, включая проекты по редкоземельным металлам.
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
ВС России атаковали военные аэродромы Украины высокоточным оружием и дронами, заявило Минобороны. Кроме того, поражены объекты по производству беспилотников и пункты временной дислокации противника в 144 районах.
Минприроды оценило объемы запасов редкоземельных металлов в России
Общие запасы 29 видов редких металлов оцениваются в 658 млн тонн, включая 28,5 млн тонн редкоземельных элементов, сообщили в Минприроды. Ведомство отметило, что месторождения являются комплексными, и добыча ведется совместно в одной руде.
Рада со второго раза поддержала постановление о продлении полномочий Зеленского
Украинский парламент принял постановление, подтверждающее исполнение Владимиром Зеленским своих обязанностей до выборов. В тексте отмечено, что военное положение не позволяет провести голосование, вместе с тем народ Украины един в необходимости выборов после завершения войны.
Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил поэтессу Веру Полозкову в перечень террористов и экстремистов. Ее имя и дата рождения указаны в официальной базе ведомства.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов