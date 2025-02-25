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В центре Воронежа перекроют участок улицы из-за уборки снега

Часть улицы Свободы будет закрыта для проезда транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 22.00 вторника, 25 февраля, до 6.00 среды, 26 февраля, будет закрыто движение транспорта на участке улицы Свободы от Станкевича до Кирова. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Проезд закроют из-за ночной уборки снега. При этом не исключено, что только участком улицы Свободы ночное перекрытие не ограничится. Проезд могут закрывать и на других магистралях. Так что водителям надо ехать внимательно и строго в соответствии с размещенными дорожными знаками.

Также, как обычно зимой, водителей просят не оставлять машины на стоянку вдоль дорог.