В центре Воронежа перекроют участок улицы из-за уборки снега

С 22.00 вторника, 25 февраля, до 6.00 среды, 26 февраля, будет закрыто движение транспорта на участке улицы Свободы от Станкевича до Кирова. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Проезд закроют из-за ночной уборки снега. При этом не исключено, что только участком улицы Свободы ночное перекрытие не ограничится. Проезд могут закрывать и на других магистралях. Так что водителям надо ехать внимательно и строго в соответствии с размещенными дорожными знаками.
Также, как обычно зимой, водителей просят не оставлять машины на стоянку вдоль дорог.