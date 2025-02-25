В центре Воронежа перекроют участок улицы из-за уборки снега

Проезд закроют из-за ночной уборки снега. При этом не исключено, что только участком улицы Свободы ночное перекрытие не ограничится. Проезд могут закрывать и на других магистралях. Так что водителям надо ехать внимательно и строго в соответствии с размещенными дорожными знаками.