Кошка Муся, сброшенная с 40-метровой высоты в «Ласточкином гнезде», спасена

Волонтеры связались со спасателями — и на помощь кошке в «Ласточкино гнездо» прибыли альпинисты регионального МЧС, которые подняли ее наверх. Кошку передали на осмотр ветеринарам — но, судя по всему, каких-либо серьезных травм она не получила. По мнению директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубков, что кошка смогла выжить, так как «упала по касательной на скалу» или же ее падение пришлось на щебень или скользящие камни.