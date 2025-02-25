В Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Минприроды продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха. Как отмечают специалисты, в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ) предприятиям-загрязнителям рекомендуют усилить контроль за выбросами и снизить их объем, причём промышленным предприятиям следует снизить выбросы на 15−20%, а предприятиям тепло- и электрогенерации — на 5−10%.