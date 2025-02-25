В Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы (УГМС) сообщает о введении с 18:00 вторника, 25 февраля, режима НМУ 1-й степени опасности.
Такая ситуация связана с погодными условиями. Синоптики прогнозируют слабый ветер до 3 метров в секунду, отсутствие осадков и температурные инверсии — явления, когда тёплый воздух находится выше относительно поверхности земли, чем холодный. Это провоцирует скопление выбросов.
Минприроды продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха. Как отмечают специалисты, в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ) предприятиям-загрязнителям рекомендуют усилить контроль за выбросами и снизить их объем, причём промышленным предприятиям следует снизить выбросы на 15−20%, а предприятиям тепло- и электрогенерации — на 5−10%.
Режим НМУ продлится до 8 утра среды, 26 февраля.