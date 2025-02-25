Сразу три трамвая не будут ходить в Минске в марте — апреле на одном из участков

Во время работ заменят 50 погонных метров дефектных рельсов. Обращается внимание, что на перекрестке Машерова- Сторожевская-Даумана произведут правку металлических плит с укладкой на горячий асфальтобетон. А на Старовиленском тракте также произведут правку и частичную замену плит верхнего покрытия трамвайного пути. Рельсы с критичным износом поменяют и на других участках.