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Сразу три трамвая не будут ходить в Минске в марте — апреле на одном из участков

Трамваи не будут ходить в Минске на одном из участков два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Большой объем работ предстоит выполнить на трамвайной линии в марте-апреле в направлении диспетчерской станции «Озеро», сообщает газета «Транспортный вестник».

Начальник службы трамвайного пути филиала Алексей Авдеев рассказал:

— В связи со строительством новой линии метро, в частности подготовкой и перекладкой инженерных сетей, движение здесь закроют. На март — апрель запланирован большой объем работ, которые будет проводить служба трамвайного пути.

Напомним, что в этом направлении курсируют маршруты под номерами 3, 4 и 5.

Уточняется, что в плане мероприятий перешивка ширины колеи по проспекту Машерова, замена дефектного швеллера и асфальтобетона в зоне примыкания трамвайного пути к автодороге на перекрестке пр. Машерова и ул. Куйбышева.

Во время работ заменят 50 погонных метров дефектных рельсов. Обращается внимание, что на перекрестке Машерова- Сторожевская-Даумана произведут правку металлических плит с укладкой на горячий асфальтобетон. А на Старовиленском тракте также произведут правку и частичную замену плит верхнего покрытия трамвайного пути. Рельсы с критичным износом поменяют и на других участках.

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