Белорусский врач: лишь 30% пациентов с инсультом попадают в терапевтическое окно

Белорусский врач-невролог рассказал о временном интервале, когда лечение пациентов с инсультом наиболее эффективно, пишет БелТА.
Заведующий отделом неврологии и нейрохирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Сергей Марченко сказал, что «оптимальный вариант, если пациент обращается за медицинской помощью немедленно, как у него возникают симптомы инсульта».
— Таких идеальных пациентов у нас только 30%, — отметил Сергей Марченко.
Он подчеркнул, что люди плохо знают симптомы заболевания и поздно обращаются за медицинской помощью:
— Если пациент находится в так называемом терапевтическом окне, то есть прошло до 4,5 часов от начала заболевания, идет сообщение на служебный мобильный телефон врачу-неврологу — такие телефоны есть по всей стране.
После этого врач встречает больного в дверях приемного отделения и принимает меры к эффективному обследованию и лечению.
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