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Белорусский врач: лишь 30% пациентов с инсультом попадают в терапевтическое окно

Белорусский врач сказал, сколько пациентов с инсультом попадают в «терапевтическое окно».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-невролог рассказал о временном интервале, когда лечение пациентов с инсультом наиболее эффективно, пишет БелТА.

Заведующий отделом неврологии и нейрохирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Сергей Марченко сказал, что «оптимальный вариант, если пациент обращается за медицинской помощью немедленно, как у него возникают симптомы инсульта».

— Таких идеальных пациентов у нас только 30%, — отметил Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что люди плохо знают симптомы заболевания и поздно обращаются за медицинской помощью:

— Если пациент находится в так называемом терапевтическом окне, то есть прошло до 4,5 часов от начала заболевания, идет сообщение на служебный мобильный телефон врачу-неврологу — такие телефоны есть по всей стране.

После этого врач встречает больного в дверях приемного отделения и принимает меры к эффективному обследованию и лечению.

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