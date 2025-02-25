Нижегородец выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей

В Нижегородской области разыскивается счастливчик, выигравший более 5 миллионов рублей в лотерее. Об этом сообщают организаторы.
Второй житель региона за последний месяц стал обладателем крупного выигрыша. На данный момент победитель не обратился за получением приза. Известно, что он приобрел лотерейный билет стоимостью 50 рублей и выиграл суперприз.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода выиграл главный приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше. Это второй в России лотерейный миллиардер.
В 2019 году мы писали, что нижегородец купил билет «Жилищной лотереи» и выиграл квартиру стоимостью полтора миллиона рублей. Счастливчик признался, что у него даже было особое предчувствие, когда он приобретал билет в магазине.
Также мы писали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.