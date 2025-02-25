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В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство знакомого

В Усть-Донецком районе мужчина зарубил топором знакомого матери.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина осужден за убийство знакомого матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 февраля.

Согласно опубликованной информации, в октябре прошлого года мужчина находился у себя дома. Между ним и знакомым его матери был длительный конфликт. Мужчина дождался, пока тот заснул и нанес несколько ударов топором по голове дончанину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок год и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.