В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство знакомого

Согласно опубликованной информации, в октябре прошлого года мужчина находился у себя дома. Между ним и знакомым его матери был длительный конфликт. Мужчина дождался, пока тот заснул и нанес несколько ударов топором по голове дончанину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».