В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство знакомого

В Ростовской области мужчина осужден за убийство знакомого матери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 февраля.
Согласно опубликованной информации, в октябре прошлого года мужчина находился у себя дома. Между ним и знакомым его матери был длительный конфликт. Мужчина дождался, пока тот заснул и нанес несколько ударов топором по голове дончанину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».
Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок год и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.