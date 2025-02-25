В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак»

Кроме того, продажа алкоголя временно не будет производиться в границах следующей территории: на проспекте Амирхана от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской, на улице Чистопольской до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, на улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до дома № 10 на улице Гаврилова, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, затем вдоль края акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.