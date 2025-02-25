В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» — «Спартак»

Соответствующее постановление Кабинета Министров подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В центре Казани ограничение затронет торговые объекты, расположенные на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.
Кроме того, продажа алкоголя временно не будет производиться в границах следующей территории: на проспекте Амирхана от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской, на улице Чистопольской до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, на улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до дома № 10 на улице Гаврилова, далее по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, затем вдоль края акватории реки Казанки до проспекта Амирхана.
Запрет не затронет розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.