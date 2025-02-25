В воронежских магазинах сети «Светофор» обнаружили 1,7 тонны опасных продуктов

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки в магазинах торговой сети «Светофор» обнаружили многочисленные нарушения. В частности, нашли продукты с истекшим сроком годности. Среди нарушений также несоблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции, включая отсутствие или неисправность холодильников и несоблюдение товарного соседства. А еще зафиксировали продажу продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Были и случаи несоблюдения правил личной гигиены, отсутствия данных о прохождении медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки персонала.
Санитарные врачи исследовали 150 проб пищевой продукции. Из них 18 не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Больше всего их обнаружили среди мясной, молочной и рыбной продукции.
Специалисты Роспотребнадзора составили 40 административных протоколов, в том числе 6 о привлечении юридического лица ООО «ТОРГСЕРВИС 36» к административной ответственности.
Всего забраковали 273 партии низкокачественных и опасных пищевых продуктов общим весом 1718 килограммов.