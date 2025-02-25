Создано цифровое устройство для высококачественной подводной связи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Научный коллектив выпускников МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. Косыгина представил уникальную систему голосовой подводной связи под названием «Гидроком». Как сообщили в пресс-службе МФТИ, новая технология использует передовые нейросетевые и гидроакустические технологии для обеспечения надежной связи на глубине до 100 м и расстоянии до 1 км, при этом существенно повышая качество передаваемого звука.