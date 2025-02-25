Создано цифровое устройство для высококачественной подводной связи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Научный коллектив выпускников МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. Косыгина представил уникальную систему голосовой подводной связи под названием «Гидроком». Как сообщили в пресс-службе МФТИ, новая технология использует передовые нейросетевые и гидроакустические технологии для обеспечения надежной связи на глубине до 100 м и расстоянии до 1 км, при этом существенно повышая качество передаваемого звука.
«Существующие системы подводной голосовой связи часто имеют серьезные недостатки: плохое качество звука и отсутствие совместимости между оборудованием разных производителей. Наша разработка решает эти проблемы с помощью горлового микрофона, который захватывает вибрации голосовых связок, и нейросетевой обработки сигнала для очистки от шумов», — рассказал руководитель проекта Дмитрий Затекин, которого процитировали в пресс-службе.
Принцип работы следующий: на первом этапе происходит захват вибраций голосовых связок — водолаз произносит команду, горловой микрофон фиксирует колебания. Это позволяет получить чистый звук без помех от дыхания, а также делает систему совместимой с любым видом водолазного и дайвинг-оборудования. Затем следует цифровая обработка: захваченный сигнал проходит через нейросетевые алгоритмы, которые очищают звук от шумов и искажений и расшифровывают команду.
Третий этап — отправка сигнала: информация передается с помощью гидроакустического цифрового модема по гидроакустическому каналу к другому водолазу или водолазной станции на поверхности. Последний шаг — получение и озвучка команды: на поверхности или у другого водолаза сигнал принимается и озвучивается голосовым ассистентом через подводный наушник.
Как отметил водолаз и ветеран спецподразделений МВД Евгений Герасимович, чьи слова привели в пресс-службе, цифровая система связи существенно упростила работу профессионалов. Устройство позволяет одновременно общаться с широким кругом участников до 255 человек без необходимости носить громоздкие полнолицевые маски.