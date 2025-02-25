Минчанка пожаловалась на металлическую стружку в купленной в магазине выпечке

Минчанка пожаловалась в различные инстанции и оставила замечание в магазине. Сообщается, что металл оказался в сдобе еще на стадии производства. А вот как именно, еще предстоит узнать. Проверка кондитерского цеха, откуда выпечка поступила в магазин, обнаружила там недостатки в работе.