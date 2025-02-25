Минчанка пожаловалась на металлическую стружку в купленной в магазине выпечке

Минчанка нашла в купленной в магазине выпечке металлические элементы и санстанция разобралась в инциденте, пишет агентство «Минск-Новости».
Минчанка рассказала, что покупка была сделана вечером 9 февраля в универсаме на Игуменском тракте. Выпечка была упакована в целлофан. Уточняется, что металлическую стружку она заметила, когда ватрушку начал есть ее малолетний сын.
Минчанка пожаловалась в различные инстанции и оставила замечание в магазине. Сообщается, что металл оказался в сдобе еще на стадии производства. А вот как именно, еще предстоит узнать. Проверка кондитерского цеха, откуда выпечка поступила в магазин, обнаружила там недостатки в работе.
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— Установлен факт нарушения технологии при производстве булочных изделий. По данному факту в отношении должностного лица начат административный процесс.
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