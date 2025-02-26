В Перми введут одноразовые билеты для оплаты проезда в автобусе или трамвае

Их можно будет купить в любом из 57 пунктов продажи проездных. На билетах, как и раньше, будет номер из восьми цифр. Если сумма четырех цифр слева и четырех цифр справа совпадут, значит, попался счастливый билет. Удовлетворение, как и раньше, — моральное.
Правда, новый проездной документ будет картонный, размером с банковскую карту, кроме того, внутри впрессован чип. Так что разжевать такой билет, как в советское время, получится с трудом.
Сейчас в Перми проезд можно оплатить за наличку у водителя, получив взамен кассовый чек, либо по безналичке: транспортной или банковской картой через валидатор или с помощью QR-кода телефоном. Практично, рационально, но никакой романтики.
Возвращение номерных абонементов связано с тем, что в Перми намерены полностью отказаться от оплаты проезда в салонах автобусов и трамваев за наличный расчет. Сейчас билет можно купить у водителя, но это отвлекает его от движения, к тому же некоторые пассажиры суют ему крупные купюры, заведомо зная, что сдачи не будет. На этой почве порой возникают скандалы. К тому же пассажирам, особенно оплатившим поездку по безналу, не нравится, что из-за процедуры торговли билетами автобус или трамвай долго простаивает на остановке, а у передних дверей в салоне образуется затор.
Но так как возможность расчета наличными надо оставить, и вводятся разовые билеты. При поездке билет надо приложить к валидатору, а затем, при необходимости, предъявить контролеру.
Между тем транспортная реформа, широко разрекламированная в Перми несколько лет назад, пока не оправдывает ожидания пассажиров. Исчезли бесплатные пересадки, маршруты автобусов постоянно сокращаются или внезапно изменяются.