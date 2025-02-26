В Перми введут одноразовые билеты для оплаты проезда в автобусе или трамвае

Возвращение номерных абонементов связано с тем, что в Перми намерены полностью отказаться от оплаты проезда в салонах автобусов и трамваев за наличный расчет. Сейчас билет можно купить у водителя, но это отвлекает его от движения, к тому же некоторые пассажиры суют ему крупные купюры, заведомо зная, что сдачи не будет. На этой почве порой возникают скандалы. К тому же пассажирам, особенно оплатившим поездку по безналу, не нравится, что из-за процедуры торговли билетами автобус или трамвай долго простаивает на остановке, а у передних дверей в салоне образуется затор.