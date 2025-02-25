МОК призывает международные федерации допустить белорусов к отбору на Олимпиаду

Зимние Олимпийские игры пройдут в февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. За год до них Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях для возможности квалифицироваться на Игры.