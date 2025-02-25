МОК призывает международные федерации допустить белорусов к отбору на Олимпиаду

Шведский телеканал SVT сообщил, что МОК обратился с призывом к международным федерациям по зимним видам спорта допустить россиян и белорусов к турнирам, чтобы они прошли отбор на Олимпиаду-2026, пишет ТАСС.
Зимние Олимпийские игры пройдут в февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. За год до них Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях для возможности квалифицироваться на Игры.
Об этом информирует шведский телеканал SVT. МОК счел хорошим опытом Олимпиаду-2024 года в Париже, где белорусы и россияне выступили в нейтральном статусе.
Однако, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что ситуация сейчас такова, что членство России и Беларуси приостановлено и этот вопрос не обсуждается.
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