В Волгоградской области 5 марта проведут проверку системы оповещения населения

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в регионе 5 марта с 10.00 до 11.00 пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Данное мероприятие имеет учебный плановый характер, и специалисты призывают граждан не паниковать.
В каждом муниципалитете области будут задействованы электросирены и другие технические средства, которые озвучат сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».
Целью проверки является отработка механизмов своевременного информирования о возможных опасностях в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.