Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области 5 марта проведут проверку системы оповещения населения

Жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в регионе 5 марта с 10.00 до 11.00 пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Данное мероприятие имеет учебный плановый характер, и специалисты призывают граждан не паниковать.

В каждом муниципалитете области будут задействованы электросирены и другие технические средства, которые озвучат сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».

Целью проверки является отработка механизмов своевременного информирования о возможных опасностях в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

учения