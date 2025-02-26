В Волгоградской области 5 марта проведут проверку системы оповещения населения

Как сообщает комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в регионе 5 марта с 10.00 до 11.00 пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Данное мероприятие имеет учебный плановый характер, и специалисты призывают граждан не паниковать.