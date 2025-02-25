В Батайске несколько улиц остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе Донэнерго. Нарушение в сети произошло вечером 25 февраля.
По этой причине без электричества остались жители домов по адресам: ул. Артемовская, ул. Астраханская, ул. Пятигорская, ул. Сальская, ул. Украинская, ул. Ейская, ул. М. Горького, ул. Ставропольская, ул. Молдавская, ул. Белорусская, ул. Тургеневская, ул. Крестьянская, ул. Крымская, ул. Центральная, ул. Азовская, ул. Ростовская, ул. Донская, ул. Таганрогская, ул. Аксайская, СТ «Луч», ДНТ «Ромашка».
Примерное восстановление электроэнергии займет три часа.