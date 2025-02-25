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В Батайске несколько улиц остались без электричества

В Батайске десятки жителей остались без электричества на несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске несколько улиц остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе Донэнерго. Нарушение в сети произошло вечером 25 февраля.

По этой причине без электричества остались жители домов по адресам: ул. Артемовская, ул. Астраханская, ул. Пятигорская, ул. Сальская, ул. Украинская, ул. Ейская, ул. М. Горького, ул. Ставропольская, ул. Молдавская, ул. Белорусская, ул. Тургеневская, ул. Крестьянская, ул. Крымская, ул. Центральная, ул. Азовская, ул. Ростовская, ул. Донская, ул. Таганрогская, ул. Аксайская, СТ «Луч», ДНТ «Ромашка».

Примерное восстановление электроэнергии займет три часа.