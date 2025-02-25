Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на плохую уборку снега

В Ростове-на-Дону всего 20% организаций изменили подход и качество в уборке снега.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на плохую уборку снега. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

— Работа с управляющими компаниями департаментом ЖКХ продолжается, однако жалобы в моем телеграмм-канале на уборку снега и противогололедную обработку внутридворовых территорий поступают, — говорится в сообщении.

На протяжении недели проводятся встречи замглавы по вопросам ЖКХ и департамента ЖКХ города с представителями управляющих компаний и ТСЖ.

— Последний снегопад показал, что всего 20% организаций изменили подход и качество уборки. Поручил Департаменту ЖКХ выстроить совместную работу с государственной жилищной инспекцией для урегулирования сложившейся ситуации, — добавил Александр Скрябин.