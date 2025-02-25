Жители Ростова-на-Дону пожаловались на плохую уборку снега. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Работа с управляющими компаниями департаментом ЖКХ продолжается, однако жалобы в моем телеграмм-канале на уборку снега и противогололедную обработку внутридворовых территорий поступают, — говорится в сообщении.
На протяжении недели проводятся встречи замглавы по вопросам ЖКХ и департамента ЖКХ города с представителями управляющих компаний и ТСЖ.
— Последний снегопад показал, что всего 20% организаций изменили подход и качество уборки. Поручил Департаменту ЖКХ выстроить совместную работу с государственной жилищной инспекцией для урегулирования сложившейся ситуации, — добавил Александр Скрябин.