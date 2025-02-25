Митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сказал, как надо начинать Великий пост, который у православных начнется 3 марта и продлится включительно по 19 апреля, субботу перед Пасхой. Видео появилось в телеграм-канале рубрики «Время Первого» программы «главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
В частности, митрополит Вениамин, который 25 февраля прибыл во Дворец Независимости на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, отметил:
— Хотелось бы, чтобы вступили в пост, примирившись друг с другом, простив друг другу, если были какие-то обиды, огорчения и в духе этой взаимной любви, поддержки, заботы о нашем общем деле на родной земле. Чтобы мы духовно так возрастались, становились лучше, совершеннее, добрее, ведь этим украшается наша земля и год, объявленный президентом нашей страны Годом благоустройства. Очень важно к этому еще приложить благоукрашение наших душ.
Тем временем на встрече Лукашенко обещал митрополиту Вениамину приехать весной в Жировичский монастырь. А сам глава Белорусской православной церкви сообщил, что патриарх Кирилл может приехать в республику в начале июня.
Также председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что не очень любит слышать от чиновников президент Беларуси Александр Лукашенко.