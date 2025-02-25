Митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост

— Хотелось бы, чтобы вступили в пост, примирившись друг с другом, простив друг другу, если были какие-то обиды, огорчения и в духе этой взаимной любви, поддержки, заботы о нашем общем деле на родной земле. Чтобы мы духовно так возрастались, становились лучше, совершеннее, добрее, ведь этим украшается наша земля и год, объявленный президентом нашей страны Годом благоустройства. Очень важно к этому еще приложить благоукрашение наших душ.