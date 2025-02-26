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В калининградском перинатальном центре заменят почти всё оборудование

На эти цели из федерального бюджета выделили 266 млн рублей.

Практически во всех отделениях калининградского перинатального центра заменят медицинское оборудование. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Беспрозванных во вторник, 25 февраля.

«Речь не только о приобретении дополнительной высокотехнологичной медтехники, но и о переоснащении практически всех отделений учреждения: от выездной бригады и экспресс-лаборатории до реанимации и интенсивной терапии», — написал губернатор.

На приобретение 316 единиц оборудования и медицинских изделий: мониторинги и рентген, операционные столы, аппарат ИВЛ, инкубаторы, системы УЗИ и т. д., из федерального бюджета выделили 266 млн рублей.

В январе в перинатальном центре Калининградской области родились девять пар двойняшек.

медицина