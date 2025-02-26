В калининградском перинатальном центре заменят почти всё оборудование

Практически во всех отделениях калининградского перинатального центра заменят медицинское оборудование. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Беспрозванных во вторник, 25 февраля.
«Речь не только о приобретении дополнительной высокотехнологичной медтехники, но и о переоснащении практически всех отделений учреждения: от выездной бригады и экспресс-лаборатории до реанимации и интенсивной терапии», — написал губернатор.
На приобретение 316 единиц оборудования и медицинских изделий: мониторинги и рентген, операционные столы, аппарат ИВЛ, инкубаторы, системы УЗИ
В январе в перинатальном центре Калининградской области родились девять пар двойняшек.