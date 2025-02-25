В Шахтах парень украл у друга телевизор

Согласно опубликованной информации, местный житель зашел в гости к другу. Тот похвастался новым телевизором. Парню настолько понравилась техника, что он решил ее украсть. Когда друга не было дома, парень зашел и вынес технику. Сумма ущерба составила более 40 000 рублей.