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В Шахтах парень украл у друга телевизор

Под Ростовом правоохранители задержали подозреваемого в краже телевизора.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом правоохранители задержали подозреваемого в краже телевизора. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 25 февраля.

Согласно опубликованной информации, местный житель зашел в гости к другу. Тот похвастался новым телевизором. Парню настолько понравилась техника, что он решил ее украсть. Когда друга не было дома, парень зашел и вынес технику. Сумма ущерба составила более 40 000 рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.