Миноблисполком сказал, как исключить дачников из садовых товариществ в Беларуси

По ее словам, этот документ ужесточил требование по обязательному оформлению земельных участков в садоводческих товариществах. Если документов на участок нет, то надо обязательно обратиться в организацию по госрегистрации недвижимого имущества и зарегистрировать землю. На оформление дается три года, то есть сделать это надо будет до конца 2026 года.