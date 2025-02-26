Миноблисполком сказал, как исключить дачников из садовых товариществ в Беларуси

Причины исключения из членов садоводческого товарищества в Беларуси в программе «Еще не вечер» на телеканале ОНТ назвала начальник главного управление юстиции Миноблисполкома Тамара Праскова.
По ее словам, в числе таких причин — систематическое неисполнение свои обязанностей, в числе которых уплата взносов, оплата налогов, каких-то обязательных платежей.
«Открываем устав садоводческого товарищества в первую очередь, в котором четко регламентирован порядок исключения членов садоводческого товарищества из садоводческого товарищества и применяем этот механизм. Механизм исключения — он рабочий механизм. Если есть неисполнение обязательств идем на общее собрание. То есть тот механизм в рамках которого мы его (дачника. — Ред.) принимали, тот же механизм и исключает. Неисполнение обязательств должно подразумевать исключение из СТ», — подчеркнула начальник главного управления юстиции.
Тамара Праскова также сказала, как власти намерены поступать с заброшенными дачами в Беларуси, потому что одни из главных неплательщиков взносов — это те, кто на даче бывают раз в год в лучшем случае и участки которых поросли бурьяном до окон.
По словам специалиста, положения указа президента № 155 «О садоводческих товариществах», а он работает уже больше года, дали местной власти механизм вовлечения неиспользуемых домиков. Должен быть разработан порядок инвентаризации, а также будут создаваться совместные комиссии из представителей местной власти и представителей садоводческого товарищества для выявления неиспользуемых дач (подробнее здесь).
Причину, по которой в Беларуси через несколько лет могут изъять дачный земельный участок разъясняла замначальника отдела земельного кадастра главного управления землеустройства Минского облисполкома Юлия Белянкова, комментируя новый указ президента № 155 «О садоводческих товариществах», который вступил в силу в декабре 2023 года.
По ее словам, этот документ ужесточил требование по обязательному оформлению земельных участков в садоводческих товариществах. Если документов на участок нет, то надо обязательно обратиться в организацию по госрегистрации недвижимого имущества и зарегистрировать землю. На оформление дается три года, то есть сделать это надо будет до конца 2026 года.
«По истечении этих трех лет местные исполкомы будут выписывать предписания владельцам таких (незарегистрированных. — Ред.) земельных участков вплоть до изъятия», — уточнила консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси Ирина Скачкова (все подробности здесь).
Кстати, под Минском дачник отрубил женщине-председателю садоводческого товарищества четыре пальца руки, и все из-за денег: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу» (здесь подробнее об этом из ряда вон выходящем случае).