Что можно и нельзя делать в Мартынов день 26 февраля на Мартиниану

Православная церковь 26 февраля 2024 года вспоминает святого Мартиниана Кесарийского. Его считают укротителем блудных страстей. В народе принято отмечать Мартынов день. Также есть еще одно название — Мартиниана.
Что нельзя делать 26 февраля
Под запретом ссоры с близкими людьми. Согласно приметам, они могут оказаться довольно затяжными. Не следует давать в долг, а также брать взаймы. Нельзя лениться. Предки верили, что можно лишиться всех своих сбережений.
Что можно делать 26 февраля
По традиции, было принято проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. Также день подходит для оказания помощи нуждающимся.
Согласно приметам, пасмурная весна говорит о том, что весна окажется поздней. Если 26 февраля начал подтаивать снег, то ждали теплой весны.
Тем временем профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».