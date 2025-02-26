Кроме того, посол сообщил о фактах насилия, включая моральное и сексуальное, а также о присутствии наемников, которые ведут себя как надсмотрщики в колониальных условиях. Мирошник упомянул о возможных медицинских и биологических экспериментах, проводимых на территории Украины, и о том, что эти действия охраняются украинскими боевиками. Он также отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации гражданских лиц, что приводит к их гибели.