Календарь на 26 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник впервые отметили в Италии в 2007 году по предложению ассоциации «Искусство медленно жить». В Риме к нему приурочен «медлительный марафон»: дистанцию в 300 м нужно пройти не менее, чем за 87 минут. Организаторы праздника предлагают в этот день снизить темп жизни и никуда не спешить, чтобы прочувствовать каждый момент: насладиться произведениями искусства, побывать на концертах и в театрах, спокойно пообщаться с друзьями и семьей, посмаковать вкусную еду. Этот день отмечается во многих странах.