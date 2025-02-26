Календарь на 26 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День слесаря, Международный день неторопливости и Всемирный день фисташек отмечаются 26 февраля. Продолжается любимая всеми Масленица, третий день гуляний носит название Лакомка. Поговорка «К теще на блины» именно про него! Какие еще праздники приходятся на 26 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 26 февраля.
* ~День слесаря~
Неофициальный профессиональный праздник слесарей, который отмечается на предприятиях, в техникумах и училищах. А вы знаете, что профессия «слесарь» внесена Министерством труда РФ в список наиболее востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образования?
* ~Международный день неторопливости~
Праздник впервые отметили в Италии в 2007 году по предложению ассоциации «Искусство медленно жить». В Риме к нему приурочен «медлительный марафон»: дистанцию в 300 м нужно пройти не менее, чем за 87 минут. Организаторы праздника предлагают в этот день снизить темп жизни и никуда не спешить, чтобы прочувствовать каждый момент: насладиться произведениями искусства, побывать на концертах и в театрах, спокойно пообщаться с друзьями и семьей, посмаковать вкусную еду. Этот день отмечается во многих странах.
* ~Всемирный день фисташек~
Откуда взялся этот праздник — неизвестно. Но он напоминает всем сторонникам правильного питания о пользе фисташек и о необходимости время от времени добавлять их в свой рацион.
Фисташки — вид деревьев или кустарников семейства Анакардиевые, а также съедобные плоды этих растений. В пищу эти орехи стали употреблять более двух с половиной тысяч лет назад. У них высокий уровень ненасыщенных жирных кислот и калия. Фисташки рекомендуют при стрессах и хронической усталости. Также они способствуют снижению уровня вредного холестерина.
* ~День стекломойщиков~
Мойка окон как особое ремесло стала обретать черты по мере того, как росла этажность зданий. В конце XIX века в Нью-Йорке и Чикаго появились первые небоскребы. Сначала мойщики стояли на внешнем подоконнике и мыли окна одной рукой, держась за раму. Затем стали использовать страховочные тросы, подвесные люльки. В 1930-е годы в Нью-Йорке насчитывалось около 2−3 тысяч мойщиков окон. Неудивительно, что идея отмечать этот профессиональный праздник родилась именно в США.
Сегодня для работы на высоте к мытью окон привлекают промышленных альпинистов. Хотя инженеры предлагают разные технические решения для автоматизации процесса, эффективнее людей с этой работой пока никто не справляется.
Какие памятные даты отмечают 26 февраля в других странах.
День памяти жертв Ходжалы в Азербайджане. 25−26 февраля 1992 года в этом городе в ходе армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошло массовое убийство мирных жителей. Погибло более 600 человек. С тех пор 26 февраля — это день траура в Республике Азербайджан.
День освобождения в Кувейте. Официальный национальный праздник приурочен к освобождению Кувейта в 1991 году от иракской оккупации, продолжавшейся около семи месяцев. Спустя два дня после освобождения Кувейта закончилась и война в Персидском заливе.
Церковные праздники 26 февраля.
День святителя Серафима, архиепископа Богучарского.
Епископ Русской православной церкви заграницей, известный идеолог русского православного монархизма, автор книги «Русская идеология». В 1920 году епископ Серафим вместе с остатками армии Врангеля покинул Россию, управлял русскими православными общинами в Болгарии. В 1946 году принял советское гражданство. Еще при жизни считался старцем и прозорливцем. Прославлен в лике святых в 2016 году.
Народные праздники и приметы 26 февраля.
* Третий день Масленицы — Лакомка.
В этот день по традиции зять приходил в гости к теще на блины. Мужа дочери принято было угощать самыми вкусными блюдами, чтобы продемонстрировать ему свое расположение. Согласно приметам хорошие посиделки в среду сулили мир между тещей и зятем на весь предстоящий год.
До обеда нужно было завершить все домашние дела и хозяйственные работы. В четверг начиналась «широкая Масленица» — время самых веселых гуляний на праздник.
* Мартинианов день.
Также известен как День Мартына. Святого Мартиниана на Руси почитали как покровителя семьи, который помогает противостоять плотским соблазнам. В этот день обязательно наводили порядок в доме. Нельзя было лениться, иначе можно отпугнуть удачу. День считался благоприятным для заговора от порчи, болезней, сглаза. На Мартынов день женщины откладывали рукоделие — вышивку, шитье, вязание. По поверьям эти занятия могли привести к потери зрения.
* Приметы.
Если поют птицы — весна будет ранней, а ясное небо предвещает морозы.
Пасмурный день — к затяжной и холодной весне.
Какие исторические события произошли 26 февраля.
* 1712 год — в Российской империи по указу Петра I основан Тульский оружейный завод.
Дни рождения и юбилеи 26 февраля.
* 1802 год — родился Виктор Гюго, французский писатель, одна из главных фигур французского романтизма.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Александру Проханову — писателю, публицисту, журналисту, общественному и политическому деятелю.