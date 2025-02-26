Отпустите меня на Гавайи: в России раскупили всю партию «убийцы GTA»

Видеоигру Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii завезли в Россию одновременно с остальным миром — 21 февраля, но вскоре выяснилось, что ритейлеры недооценили спрос. Все диски были раскуплены, остатки сейчас можно найти только в относительно некрупных магазинах. Эксперты связали ажиотаж с тем, что пользователи устали от GTA 5, шестая часть появится в лучшем случае в конце года, а масштабных подражателей на горизонте не видно. «Известия» ознакомились с версией для PS5 и сравнили ее с культовой криминальной сагой GTA от Rockstar Games.