Отпустите меня на Гавайи: в России раскупили всю партию «убийцы GTA»

Видеоигру Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii завезли в Россию одновременно с остальным миром — 21 февраля, но вскоре выяснилось, что ритейлеры недооценили спрос. Все диски были раскуплены, остатки сейчас можно найти только в относительно некрупных магазинах. Эксперты связали ажиотаж с тем, что пользователи устали от GTA 5, шестая часть появится в лучшем случае в конце года, а масштабных подражателей на горизонте не видно. «Известия» ознакомились с версией для PS5 и сравнили ее с культовой криминальной сагой GTA от Rockstar Games.
Что такое Like a Dragon.
Серия видеоигр о криминальной Японии Like a Dragon в этом году празднует двадцатилетие — первая часть франшизы вышла в 2005 году под именем Yakuza. Долгие годы линейка проектов ассоциировалась с этим названием, однако после успеха восьмой части основной серии, Yakuza: Like a Dragon, было принято решение о смене названия. Авторы захотели уйти от негативных коннотаций, которые у американских и европейских геймеров вызывает слово «якудза», потому что отсылает к японской мафии, известной своей жестокостью и суровыми правилами.
21 февраля в России и мире стала доступна Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — очередное ответвление, которое встает в один ряд с хитами 2023 года: Like a Dragon: Ishin и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Необычным решением авторов стал выбор главного героя — Горо Мадзима. Этот персонаж появлялся во многих играх серии и даже был играбельным героем в Yakuza 0 и Yakuza: Dead Souls, но центральную роль получил за 20 лет впервые.
Для россиян Like a Dragon стала продуктом, способным отчасти заменить нехватку новых выпусков в серии Grand Theft Auto. Предыдущая, пятая, часть вышла в сентябре 2013 года, с тех пор все ждут GTA 6. При этом сами разработчики из Ryu Ga Gotoku Studio и издатели из Sega не продвигают свой проект как «убийцу GTA». По факту это скорее амбициозный подражатель, сумевший найти собственную нишу за счет уникальных находок. Редакция «Известий» получила копию игры для PS5 от крупнейшего в России дистрибутора видеоигр «Ачивка».
В новой части выбор локации повторно пал на гавайские острова. В предыдущей игре Like a Dragon: Infinite Wealth геймеры отправлялись в гавайский город Гонолулу. В отличие от Infinite Wealth, новая игра расширила географию до четырех крупных регионов на Гавайях: к пресловутому Гонолулу добавили острова Рич, Мадлантис и Неле. У каждого своя фишка — на острове Неле расположена штаб-квартира религиозной группировки Палекана, а Мадлантис являет собой подобие пиратской Тортуги, где сшиваются преступники и пираты.
После выхода Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii быстро стала хитом среди игроков, предпочитающих персональные компьютеры. Релиз установил рекорд среди ответвлений Like a Dragon, уступив по количеству одновременных участников лишь Like a Dragon: Infinite Wealth. В последнюю одновременно играли на сервисе Steam более 46 тыс. пользователей, а в версию про Горо — свыше 22 тыс. геймеров. Это один из самых успешных кейсов на ПК в портфолио издателя Sega.
Как ощущается игра.
Действие происходит в открытом мире. Геймеры могут исследовать локации, собрать собственную команду и прокачать персональный корабль протагониста — Горомару. На нем можно бороздить моря и сражаться с вражескими кораблями. Можно брать их на абордаж, как в популярных играх о пиратах типа Skull & Bones и Assassins Creed: Black Flag. Все бои происходят в реальном времени, главная задача — победить вражеского капитана в честном бою и реквизировать все ценности захваченного экипажа.
Все драки, в том числе сухопутные, сделаны по шаблону ранних игр серии, разработчики используют систему «бит-эм-апов». Это означает, что Мадзима может избивать группы врагов, задействуя один из двух стилей боя: «бешеный пес» и «морской пес». Первый стиль фокусируется на скорости атак с помощью рук и ног, второй стиль включает в себя пиратские улучшения, среди которых есть парные сабли и различные пистолеты. Геймеры могут выполнять серии из комбо-ударов, в том числе в воздухе.
Интересен и выбор локации. Скорее всего, он обусловлен исторически сильным присутствием якудза в гавайском архипелаге. В современной истории есть пример операции «Тропический шторм», которая позволила в 1993 году разоблачить и арестовать целую банду якудза, которые вели скрытную преступную деятельность — совсем как резиденты острова Мадлантис. Например, увидеть эту операцию в массовой культуре можно во втором сезоне сериала «Полиция Токио». Избежать подобных реминисценций в процессе прохождения игры невозможно.
Различные активности повышают разнообразие — сохранены фирменные для серии мини-игры типа караоке и картинга в духе Mario Kart. Кроме того, Sega спрятала свои классические игры в виде аркадных автоматов. Любители ретро в числе прочего смогут сыграть в Poseidon Wars 3-D, Space Harrier 3-D и Star Jacker. Отдельной интересной находкой стала малоизвестная аркада The Ocean Hunter, слабо известная за пределами Японии.
Как проект оценили в России.
По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы «М. Видео-Эльдорадо» Сергея Мезина, у российских геймеров популярна как серия Yakuza, так и ее ответвления — в среде любителей массовой культуры их называют спин-оффами. Одним из таких как раз и стала Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Эксперт полагает, что проекты от создателей серии, компании Sega, ценят за уникальный разноплановый геймплей, немного гипертрофированный образ современной Японии и фирменный юмор.
— Сразу после анонса клиенты обращались к нам в социальных сетях с вопросом, привезем ли мы новую игру, и, конечно, мы не могли их разочаровать. Безусловно, Pirate Yakuza не станет мегахитом уровня Assassin’s Creed Shadows, но своего игрока этот проект обязательно найдет, — добавил Сергей Мезин.
С ним согласен генеральный директор компании «Ачивка» Яша Хаддажи. По его словам, сам факт, что компания Sega неизменно поддерживала русскую локализацию во всех проектах франшизы Like a Dragon, до сих пор служит ярчайшим доказательством популярности этой франшизы в России. Эксперт отметил, что сочетание серьезных тем и черного юмора в культурных проявлениях, таких как видеоигры, можно назвать одной из многих общих черт характера русских и японцев.
— По прогнозам компании «Ачивка», Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii войдет в тройку лидеров продаж новых игр в феврале наряду с Sid Meier’s Civilization 7 и Monster Hunter Wilds, — напомнил Яша Хаддажи.
Консольные копии игры стали дефицитом, пока они отсутствуют в каталогах таких крупных магазинов, как GamePark или «М. Видео». За время, проведенное в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, «Известия» не столкнулись с заметными багами или техническими вылетами. В игре есть поддержка текстов и субтитров на русском языке, из озвучки на выбор доступны английская и аутентичная японская, которую предпочитают большинство фанатов серии.