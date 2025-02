Отпустите меня на Гавайи: в России раскупили всю партию «убийцы GTA»

21 февраля в России и мире стала доступна Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii — очередное ответвление, которое встает в один ряд с хитами 2023 года: Like a Dragon: Ishin и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Необычным решением авторов стал выбор главного героя — Горо Мадзима. Этот персонаж появлялся во многих играх серии и даже был играбельным героем в Yakuza 0 и Yakuza: Dead Souls, но центральную роль получил за 20 лет впервые.