«Анора» мио: какой будет политика на «Оскаре»

Собственно, главная интрига «Оскара» и заключается в том, кто из селебрити рискнет карьерой и будет протестовать против отмены Трампом тех ценностей, которые Голливуд поддерживал последние десятилетия на уровне прежде всего как раз премии киноакадемии. «Послы в Голливуде», которых Трамп назначил в январе, вряд ли появятся на церемонии, так как их нет среди номинантов. Да и статус самих послов пока вызвал много вопросов, в том числе у них самих. Как пишет авторитетное издание The Hollywood Reporter, Мэл Гибсон вообще ни разу не общался с Трампом и узнал о своем назначении, когда все начали ему наперебой звонить. То же с другими послами, Сильвестром Сталлоне и Джоном Войтом: нет никаких сообщений ни об их общении с Трампом после «назначения», которое никак официально не закреплено, ни о каких-либо их действиях в новом статусе.