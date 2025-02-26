«Анора» мио: какой будет политика на «Оскаре»

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе состоится вручение главной кинопремии мира «Оскар». Традиционно там поощряют не только искусство, но и позицию, борьбу, точку зрения, ценности. Это сделало «Оскар» одной из самых политизированных наград в мире, и в этот раз все ждут громких заявлений, скандалов и открытых вызовов президенту Дональду Трампу. Но, возможно, нас ждет одна из самых скучных и предсказуемых церемоний в истории премии. Зато «Анора» с Юрой Борисовым может сорвать банк.
За что наградят «Анору».
Для всех, кто смотрит отечественное кино, «оскаровская гонка» последние месяцы сводилась только к одному: Юра Борисов номинирован за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Анора», и за него искренне болеют миллионы тех, кто увидел картину. В том числе в российском прокате, куда она смогла попасть официально, хотя сам режиссер не очень верил в то, что это возможно.
Это было заметно на Каннском кинофестивале, где «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь»: «Известия» тогда спросили режиссера Шона Бейкера, выйдет ли фильм в России, и получили уклончивый, скорее отрицательный ответ. В итоге «Анору» не просто выпустили у нас — она собрала 260 млн рублей и до сих пор демонстрируется в отдельных кинотеатрах, став одним из самых громких фильмов года. Главная премия российских кинокритиков «Белый слон» назвала российский актерский ансамбль в «Аноре» событием года в отечественном кино, и это очень точное определение.
Фото: Cre FilmКадр из фильма «Анора».
Результаты голосования Гильдии киноактеров США обычно совпадают с оскаровскими, и если так случится и в этот раз, то «Оскар» получит другой номинант — Киран Калкин за фильм «Настоящая боль». Он уже был награжден и «Золотым глобусом», но как раз та награда не была решающей в «оскаровской гонке», а теперь у Борисова шансов мало. При этом на сцене и он, и Марк Эйдельштейн вёе же, скорее всего, окажутся, потому что «Анора» за последние два месяца резко вырвалась вперед, оставив позади других фаворитов на победу в номинации «Лучший фильм».
Суммируя результаты премий гильдий и британской BAFTA, нужно признать, что именно драма Шона Бейкера с высокой вероятностью получит призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон). И русские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (а возможно, и Дарья Екамасова с Алексеем Серебряковым) выйдут получать приз, потому что победа «Аноры» во многом именно их заслуга.
Среди зрителей Каннского кинофестиваля тех, кто поддерживал «Анору», было не так много, и предварительные результаты «оскаровской гонки» могут показаться удивительными. Но в истории премии, которую вручают около 10 тыс. кинематографистов из разных стран, людей с полярными убеждениями и вкусами, не раз бывало, что побеждал фильм, который рождает минимальное количество противоречий. «Анора» принадлежит к этому разряду, и скандалов вокруг фильма почти не было, если не считать несильного возмущения тем фактом, что Эйдельштейн и Мэдисон отказались от координатора интимных сцен. На фоне соседних скандалов фильму это легко простили.
Фото: Canal+Кадр из фильма «Эмилия Перес».
А вот «Эмилия Перес» с ее 13 номинациями может остаться вовсе без призов — из-за громких высказываний режиссера Жака Одиара и актрисы Карлы Софии Гаскон, особенно последней. Netflix старательно открещивался от того, что говорила и писала в соцсетях актриса, и сейчас, пожалуй, вся команда фильма молится на то, чтобы приз достался хотя бы Зои Салдана.
Вероятно, не будет призов и у картины «Ученик» о Дональде Трампе, и не только потому, что американский президент лично объявил фильму войну, а демократы сочли картину, наоборот, про-трамповской. Добавилось то, что режиссера Али Аббаси обвиняют в неподобающем поведении на вечеринке после «Золотого глобуса», а это в американских реалиях почти автоматически означает «отмену», даже если доказать ничего не удалось. Провокация это или нет, до «Оскара» никто не решит, но судьба «Ученика» предрешена, Аббаси уже начали отовсюду исключать.
Зато на этом фоне, как ни странно, могут достаться лавры картине «Боб Дилан: Никому не известный». Она тоже вне политики и всех устраивает.
Политики будет много.
Студии переживают не лучшие времена и поэтому требуют от актеров поменьше высказываться на политические темы, отмечает в беседе с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков. И напоминает о скандале в ноябре, когда актриса Рейчел Зеглер выступила против Трампа у себя в соцсети. Тогда «Дисней» заставил актрису принести публичные извинения за ее позицию, так как студия испугалась бойкота со стороны зрителей-республиканцев. До этого «Дисней» уволил актрису Джину Карано, которая поддерживала Трампа, и вообще медиагигант не привык церемониться. Возможно, поэтому Голливуд сразу притих, и громких антитрамповских заявлений практически не было слышно.
Фото: AP/Evan AgostiniАктриса Рейчел Зеглер.
— Но «Оскар» будет исключением — там на Трампе сможет оттоптаться кто угодно, политических комментариев будет много, — считает Дудаков. — Если вспомните все последние церемонии «Оскар», там политики было выше крыши. В 2023-м и 2024 году над Трампом издевались, в этом году тоже не обойдется. Другое дело, что «Оскар», как и Голливуд, находится в кризисе. Аудитория — небольшая, меньше 20 млн американцев смотрят «Оскар», это тусовочка для своих, для погруженных в либеральную повестку — им эти шутки заходят.
Вполне вероятно, что во время церемонии вручения «Оскара» Трамп подвергнется критике; особенно это касается его политики в отношении иммиграции и поддержки расширения депортаций, считает редактор журнала Covert Action, американский журналист Джереми Кузмаров.
— В прошлом у Трампа были спорные отношения со многими представителями Голливуда, и он открыто критиковал актеров и комиков, таких как Джимми Киммел, который раньше вел церемонию «Оскар», — отметил коллега из США.
Фото: REUTERS/Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп.
Собственно, главная интрига «Оскара» и заключается в том, кто из селебрити рискнет карьерой и будет протестовать против отмены Трампом тех ценностей, которые Голливуд поддерживал последние десятилетия на уровне прежде всего как раз премии киноакадемии. «Послы в Голливуде», которых Трамп назначил в январе, вряд ли появятся на церемонии, так как их нет среди номинантов. Да и статус самих послов пока вызвал много вопросов, в том числе у них самих. Как пишет авторитетное издание The Hollywood Reporter, Мэл Гибсон вообще ни разу не общался с Трампом и узнал о своем назначении, когда все начали ему наперебой звонить. То же с другими послами, Сильвестром Сталлоне и Джоном Войтом: нет никаких сообщений ни об их общении с Трампом после «назначения», которое никак официально не закреплено, ни о каких-либо их действиях в новом статусе.
Церемония «Оскар» в этом году — это проверка Голливуда, который все эти годы консолидированно выступал против Трампа. Что скажет и о чем промолчит публика? Какие решения осудит открыто — или примет новый курс, потому что разочаровалась в старом или вняла убедительной риторике нового президента? Трудно сказать, насколько широкому зрителю важно узнать ответы на эти вопросы, но весь кинематографический мир точно будет смотреть церемонию строго и пристрастно. И руководство «Диснея» и других больших студий тоже будет смотреть ее, в этом тоже надо отдавать себе отчет и ждать новых жестких решений.