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«Прогресс МС-28» отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

«Прогресс МС-28» провёл в составе МКС более шести месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.

После 02:24 мск двигатели корабля будут отключены и он начнёт сход с орбиты Земли.

Космический грузовик войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, а его несгораемые элементы после 03:00 мск упадут в воду. Они будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.

«Прогресс МС-28» провёл в составе МКС свыше шести месяцев. Он доставил на станцию как стандартные грузы, так оборудование для экспериментов.

В частности, космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности Международной космической станции рентгеновский спектрометр «Монитор всего неба».

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-28» увёл МКС от столкновения с космическим мусором.