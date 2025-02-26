«Прогресс МС-28» отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.
После 02:24 мск двигатели корабля будут отключены и он начнёт сход с орбиты Земли.
Космический грузовик войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, а его несгораемые элементы после 03:00 мск упадут в воду. Они будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.
«Прогресс МС-28» провёл в составе МКС свыше шести месяцев. Он доставил на станцию как стандартные грузы, так оборудование для экспериментов.
В частности, космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности Международной космической станции рентгеновский спектрометр «Монитор всего неба».
Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-28» увёл МКС от столкновения с космическим мусором.