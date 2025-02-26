Ускоряется падение курса доллара. Какой максимум обновит рубль на следующей неделе

— Впрочем, избавиться от старых банкнот непросто. И предпочтительно это сделать ещё в России, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию в незнакомой стране. Услуги обмена старых купюр на новые в большинстве банков нет, но можно открыть карту в валюте (есть мультивалютные карты) и попробовать положить средства на неё через кассу, а затем в приложении обменять деньги на рубли и уже в кассе приобрести новые купюры. Но есть риск, что купюры не примут изначально. Некоторые банки примут банкноты не как устаревшего образца, а как ветхие, за комиссию, — пояснил Валерий Тумин.