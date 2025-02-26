Fox News: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу

Зеленский намерен посетить американскую столицу в пятницу для встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, информирует Fox News.
«Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах», — говорится в сообщении.
По данным AFP, Киев и Вашингтон могут подписать соглашение по металлам 28 февраля.
По информации ряда СМИ, украинская сторона согласилась на новые условия соглашения по редкоземельным металлам после того, как Соединённые Штаты отказались от требования о возмещении 500 миллиардов долларов.
Ранее украинский парламентарий выразил мнение, что Трамп избавится от Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах.