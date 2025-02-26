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Fox News: Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу

Зеленский встретиться с Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский намерен посетить американскую столицу в пятницу для встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, информирует Fox News.

«Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах», — говорится в сообщении.

По данным AFP, Киев и Вашингтон могут подписать соглашение по металлам 28 февраля.

По информации ряда СМИ, украинская сторона согласилась на новые условия соглашения по редкоземельным металлам после того, как Соединённые Штаты отказались от требования о возмещении 500 миллиардов долларов.

Ранее украинский парламентарий выразил мнение, что Трамп избавится от Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах.