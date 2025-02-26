Как отдыхаем на 8 Марта в 2025 году: рабочие и выходные дни на Международный женский день

8 марта в России является выходным днём, потому что это официальный государственный праздник — Международный женский день. Он был установлен в честь борьбы женщин за свои права и равенство, а в СССР стал праздноваться как день почёта материнства и женского труда. В 1965 году 8 марта официально объявили нерабочим праздничным днём. Сегодня это повод поздравлять женщин и отмечать их роль в обществе.