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Джон Литгоу исполнит роль Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

Литгоу признался, что решение об участии в съемках сериала было для него непростым.

Источник: Аргументы и факты

Актёр Джон Литгоу был утверждён на роль Дамблдора в новом сериале «Гарри Поттер», который создаёт HBO, сообщает ScreenRant.

Хотя Литгоу не поделился подробностями о своём персонаже, он отметил, что решение принять участие в проекте было непростым из-за его текущих обязательств в карьере.

«Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал “да”», — цитирует издание слова актёра.

В Сети также появился предполагаемый список актёров, которые могут сыграть в сериале. В числе кандидатов на роль Дамблдора был Марк Строг, а Минерву Макгонагалл может сыграть Шэрон Хорган.

Ранее стало известно, что на 78-м году жизни скончался британский оператор фильмов «Бэтмен» и двух частей франшизы о Гарри Поттере Роджер Пратт. Он ушел из жизни в конце 2024 года, причина смерти не уточняется.