Константин Хабенский раскрыл, что главное в его жизни

«Наверное, хотя… что такое главное, я видимо, не очень понимаю, — рассказал aif.ru Константин. — Есть то, что тебе интересно. И то, что ты уже не можешь бросить. Если бы в самом начале пути, скажем, через полгода после того, как занялся благотворительностью, я опустил руки, дело бы просто провалилось. Но спустя год фонд уже помог небольшому количеству детей. И бросать все это было не по понятиям, не по моему воспитанию. Знаете… Чем честнее мы работаем в театре и в кино, чем прозрачнее работа в фонде, тем лучше его результаты».