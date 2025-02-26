Чиновника будут судить за обрушение школы в Приморье

Работника администрации обвиняют в том, что с момента вступления в должность он, зная о ненадлежащем состоянии столовой и спортивного зала, ничего не сделал, чтобы это исправить. В итоге несущие стены рухнули, как и бетонные перекрытия вместе с частью фасада.