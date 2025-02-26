Чиновника будут судить за обрушение школы в Приморье

«Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района. Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, причинение особо крупного ущерба)», — сказано в релизе.
Работника администрации обвиняют в том, что с момента вступления в должность он, зная о ненадлежащем состоянии столовой и спортивного зала, ничего не сделал, чтобы это исправить. В итоге несущие стены рухнули, как и бетонные перекрытия вместе с частью фасада.
Сейчас продолжается ремонт школы. Детей перераспределили в другие образовательные учреждения. Уголовное дело передано в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.