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Чиновника будут судить за обрушение школы в Приморье

Прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности, допущенной при содержании здания средней общеобразовательной школы № 1 в селе Вольно-Надеждинское, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

«Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района. Он обвиняется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, причинение особо крупного ущерба)», — сказано в релизе.

Работника администрации обвиняют в том, что с момента вступления в должность он, зная о ненадлежащем состоянии столовой и спортивного зала, ничего не сделал, чтобы это исправить. В итоге несущие стены рухнули, как и бетонные перекрытия вместе с частью фасада.

Сейчас продолжается ремонт школы. Детей перераспределили в другие образовательные учреждения. Уголовное дело передано в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.