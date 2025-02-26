«Платон — не цирковая собачка»: Шепелев раскрыл пугающие детали конфликта с родителями Фриске

«Спустя несколько месяцев пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулили меня и моего ребёнка. И нападали на нас для того, чтобы отобрать Платона. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребёнок?» — вопросил Шепелев.