Белый дом: Трамп не против приезда Зеленского в пятницу, «если тот хочет»

Американский лидер Дональд Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон, «если тот хочет», информирует пресс-пул Белого дома.
Трамп уточнил, что «слышал» о планах Зеленского.
«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — цитируют журналисты слова Трампа.
Кроме того, президент США отметил, что в ходе встречи обсудит с Зеленским, как Киев собирается возвращать американской стороне переданные ей средства.
Говоря о сделке, касающееся редкоземельных металлов, Трамп заявил, что будущее соглашение с Киевом, может оцениваться в один триллион долларов.
В настоящее время обсуждается подписание соглашения об украинских природных ресурсах.
Напомним, по данным СМИ, Зеленский собрался приехать в американскую столицу в пятницу. Также не исключается, что в этот же день Киев и Вашингтон могут подписать соглашение по металлам.