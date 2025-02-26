Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области увидят лунное затмение 14 марта

«В нашей стране это затмение можно будет увидеть только с Чукотского полуострова, где во время затмения уже наступит вечер, а затменная Луна постепенно появится над горизонтом. Даже там затмение будет видно не с самого начала. Западнее, на Камчатском полуострове и в Магаданской области, можно будет увидеть лишь завершающие фазы затмения», — уточнили астрономы.