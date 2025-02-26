Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области увидят лунное затмение 14 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Затмение Луны, ожидаемое 14 марта, в России будет наблюдаться на Чукотском и Камчатском полуостровах, а также в Магаданской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«В нашей стране это затмение можно будет увидеть только с Чукотского полуострова, где во время затмения уже наступит вечер, а затменная Луна постепенно появится над горизонтом. Даже там затмение будет видно не с самого начала. Западнее, на Камчатском полуострове и в Магаданской области, можно будет увидеть лишь завершающие фазы затмения», — уточнили астрономы.
Во время этого затмения спутник Земли пройдет через ее тень. Этот процесс (полная теневая фаза) продлится с 9:26 до 10:31 мск. Частные фазы ожидаются с 08:09 до 11:47 мск. Событие наблюдается из Тихого океана, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Аляски, на северо-востоке России, из Западной Европы и Западной Африки.
Луна во время теневого затмения будет находиться на границе созвездий Льва и Девы и пройдет через северную часть тени Земли. На широте Москвы она будет находиться под горизонтом, поэтому в столице России явление не наблюдается.