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Луна в марте четыре раза закроет собой планеты и звездные скопления

Одно из таких затмений можно будет наблюдать в России.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Планеты и звездные скопления в марте четыре раза окажутся закрытыми от жителей Земли Луной. Одно из таких затмений можно будет наблюдать в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В первый день марта Луна закроет собой Меркурий, событие наблюдается в 07:00 мск в акватории Тихого океана.

«5 марта в 16:00 мск ожидается покрытие звездного скопления Плеяды Луной, видимое на всей территории России», — сказали ТАСС в планетарии.

16 и 20 марта спутник Земли закроет звезды Спика и Антарес (23:00 мск и 20:00 мск). Первое затмение будет видно в Африке и Австралии, а второе — в Австралии и Новой Зеландии. В России они не наблюдаются.