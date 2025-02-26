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Диетолог Кованова посоветовала отказаться от соли в начинках для блинов

Употребление топпингов также следует ограничить, отметила нутрициолог.

Источник: Аргументы и факты

В начинках для блинов лучше отказаться от соли, так организму будет проще их переварить. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Начинки с мясом или фаршем, слабосоленой рыбой, икрой или творогом являются тяжелыми для переваривания. Лучше использовать форматы мяса или рыбы без соли и добавок», — пояснила Кованова.

Диетолог посоветовала ограничить добавление таких топпингов, как сгущенка, варенье и джем, или заменить их на джем со сниженным содержанием сахара.

«Лучшим вариантом будет добавить к блинам овощную тарелку, нарезку или салат и съесть ее перед употреблением блинов. Это притормозит аппетит», — резюмировала эксперт.

Ранее Кованова посоветовала употреблять не более 1−2 блинов в день.