Ученые создали батарею, преобразующую ядерные отходы в электричество

Такие батареи предназначены для использования в местах с высоким уровнем радиации, включая хранилища ядерных отходов, космические аппараты или глубоководные исследовательские системы. Они не требуют обслуживания и безопасны для использования, так как сами не содержат радиоактивных материалов.