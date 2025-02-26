Актер и режиссер Хабенский рассказал о своем райдере в кино

В большом эксклюзивном интервью aif.ru художественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о кино, театре, благотворительности. О том, что было самым сложным, когда он только вошел в кабинет с бюстом Олега Ефремова. Что связывает его с фигуристом Романом Костомаровым. Поделился новостями о 17-летнем сыне Иване и маленьких дочках Саше и Вере. Высказался на тему СВО. Рассказал, что думает о номинанте на «Оскар» Юре Борисове и фильме «Анора», получившем Золотую пальмовую ветвь в Каннах. А также — о своем райдере в кино.
Осенью 2021 года Константин Хабенский был назначен худруком — директором МХТ им. Чехова. В связи с высоким назначением ему пришлось на время оставить съемки, чтобы погрузиться в новую работу. Но теперь он вернулся в кино и уже снялся в третьем сезоне сериала «Метод» и фильме «Авиатор».
На вопрос, изменился ли его кинорайдер с тех пор, как он занял большой пост в театре, Константин ответил aif.ru категорично: «Никогда не менялся. Я не из тех, кто сначала заносит райдер, а потом — свои знания и умения. Потому что прихожу на площадку не есть, спать, а работать. Кофе, пепельница — вот и весь райдер».
Даже если рабочая смена 12 часов, это ничего не меняет: «Есть общий обед. Поели — и давайте дальше работать».
И никаких поблажек, если вдруг не успел в связи с большой занятостью выучить текст: «Меня понимают, когда говорю: “Извините, буду с телефоном, жду звонка”. Обычно же оставляю его на полдня и просматриваю как раз во время обеда, чтобы быстро ответить. А если я не выучил текст, так это, простите, мое “собачье дело”. Должен выучить! Даже если некоторые слова пока заменяешь на похожие».
При этом актер заметил: «Не скажу, что с годами сила памяти прибавляется. Да и ковид зацепил. Теперь нужно больше времени на заучивание текстов».
Полный текст интервью с Константином Хабенским читайте на сайте aif.ru.