Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 февраля 2025

Погода в Иркутске 26 февраля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до +2 градусов, после захода солнца похолодает до −14. Ветер переменный 1−6 м/с.