Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 февраля 2025

Погода в Иркутске 26 февраля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до +2 градусов, после захода солнца похолодает до −14. Ветер переменный 1−6 м/с.
Погода в Иркутске 26 февраля 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, утром и днем порывы 15−18 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Ночью в Приангарье столбик термометра опустится до −13…-18 градусов, в некоторых районах до −8. Днем ожидается +3…-2, местами −5…-10. Вот что обещает погода в Иркутске 26 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 165 пар поженились в Иркутской области в зеркальную дату 25.02.2025.