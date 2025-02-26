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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 февраля 2025

До +2 градусов потеплеет в Иркутске 26 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 26 февраля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем потеплеет до +2 градусов, после захода солнца похолодает до −14. Ветер переменный 1−6 м/с.

Погода в Иркутске 26 февраля 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, утром и днем порывы 15−18 м/с, метели, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Ночью в Приангарье столбик термометра опустится до −13…-18 градусов, в некоторых районах до −8. Днем ожидается +3…-2, местами −5…-10. Вот что обещает погода в Иркутске 26 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 165 пар поженились в Иркутской области в зеркальную дату 25.02.2025.