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Приморец организовал экстремистское сообщество прямо в СИЗО

Следственным управлением СКР по Приморью возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего Сергея Бахарева, который подозревается в организации деятельности экстремистской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ)», — говорится в релизе.

Следствие утверждает, что фигурант, который содержался в СИЗО-1 по Приморью по делу о незаконном обороте наркотиков, организовал деятельность экстремистской организации.

Преступление выявили следователи СКР и сотрудники ГУФСИН.

Фигуранту по этой статье светит лишение свободы от шести до десяти лет.