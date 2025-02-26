Приморец организовал экстремистское сообщество прямо в СИЗО

«Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего Сергея Бахарева, который подозревается в организации деятельности экстремистской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ)», — говорится в релизе.
Следствие утверждает, что фигурант, который содержался в СИЗО-1 по Приморью по делу о незаконном обороте наркотиков, организовал деятельность экстремистской организации.
Преступление выявили следователи СКР и сотрудники ГУФСИН.
Фигуранту по этой статье светит лишение свободы от шести до десяти лет.